Структура Azimut Hotels приобрела гостиницу «Тульская» на Варшавском шоссе

Компания «Мил-тайм», аффилированная с Azimut Hotels Александра Клячина, стала собственником гостиницы «Azimut Сити отель Тульская» на Варшавском шоссе. Сделка, как указано в данных Asseto, была закрыта 11 августа, а продавцом выступила фирма «Юг-девелопмент».

В Azimut Hotels подтвердили покупку, но от раскрытия деталей отказались. Комментарий продавца получить не удалось. Сам отель площадью 4520 кв. м входит в деловой квартал «Даниловская мануфактура» общей площадью 110 000 кв. м. Он открылся в 2012 году.

Ранее этот комплекс находился в собственности девелоперской компании KR Properties, созданной Клячиным. Несколько лет назад по требованию Генеральной прокуратуры значительная часть активов бизнесмена была конфискована в пользу государства. По версии ведомства, акционеры нефтяной компании «Русь-ойл», включая Клячина и Алексея Хотина, уклонялись от уплаты налогов, а сумма претензий достигала 192,1 млрд руб.

В прошлом году фирма «КР плюс», учрежденная Клячиным вместе со Сбербанком, договорилась о выкупе этих активов. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в сделку было включено 40 компаний.