Экономика

Структура Azimut Hotels приобрела гостиницу «Тульская» на Варшавском шоссе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Компания «Мил-тайм», аффилированная с Azimut Hotels Александра Клячина, стала собственником гостиницы «Azimut Сити отель Тульская» на Варшавском шоссе. Сделка, как указано в данных Asseto, была закрыта 11 августа, а продавцом выступила фирма «Юг-девелопмент».

В Azimut Hotels подтвердили покупку, но от раскрытия деталей отказались. Комментарий продавца получить не удалось. Сам отель площадью 4520 кв. м входит в деловой квартал «Даниловская мануфактура» общей площадью 110 000 кв. м. Он открылся в 2012 году.

Ранее этот комплекс находился в собственности девелоперской компании KR Properties, созданной Клячиным. Несколько лет назад по требованию Генеральной прокуратуры значительная часть активов бизнесмена была конфискована в пользу государства. По версии ведомства, акционеры нефтяной компании «Русь-ойл», включая Клячина и Алексея Хотина, уклонялись от уплаты налогов, а сумма претензий достигала 192,1 млрд руб.

В прошлом году фирма «КР плюс», учрежденная Клячиным вместе со Сбербанком, договорилась о выкупе этих активов. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в сделку было включено 40 компаний.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Интересное в Казани

день назад

«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, как казанский театр готовится к новому сезону с расширенной труппой и свежими идеями

тараканы бегут от соседей что делать

Не у нас

день назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Новости России

2 дня назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

выездная диагностика перед покупкой в Екатеринбурге

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Не у нас

7 часов назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Не у нас

день назад

Российские операторы стали открывать зарубежные сервисы без VPN

Кулинария

день назад

Яичница получается резиновой из-за одной привычки: сковороду нужно выключать раньше, чем кажется

Технологии

день назад

Samsung выпустит складной смартфон с более широким экраном, чем Galaxy Z Fold 8
Новости Татарстана
8 часов назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

Технологии

41 минуту назад

TikTok добавит денежные переводы в личных сообщениях

Новости России

день назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

Новости Казани

час назад

ТЮЗ вернулся домой: как изменился театр после масштабной реконструкции

Кулинария

час назад

Подсохший батон не выбрасываю: заливаю яйцом и получаю завтрак с хрустящей корочкой
Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ип...
Новости Татарстана
19 часов назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за десять лет благоустроили 450 общественных пространств

Технологии

2 часа назад

Школьный проект Стива Джобса 1968 года выставлен на торги

Новости Казани

2 часа назад

В Казани предложили включить крышные котельные в программу капремонта
МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьб...
Новости России
6 дней назад

МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьбе со стереотипами