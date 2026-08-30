Экономика

Страховщики готовят инфраструктуру для приёма цифрового рубля

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Страховые компании уже начали подготовку инфраструктуры к приёму цифрового рубля во всех каналах продаж. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), новая форма валюты даст страховщикам возможность сократить операционные издержки за счёт сниженных или нулевых комиссий.

С помощью смарт-контрактов в цифровых рублях страхователи смогут оперативно оформлять договоры без визита в офис, автоматически оплачивать страховые продукты и получать выплаты без участия человека.

Тестирование новой формы рубля началось в 2023 году в рамках пилотного проекта Банка России, в котором участвовали банки и ряд страховых компаний. Они успешно провели эксперимент по оформлению страхового полиса за цифровые рубли, сообщили в ВСС.

Полноценное внедрение цифрового рубля будет поэтапным. Не позднее 1 сентября начать принимать его обязаны торгово-сервисные предприятия с выручкой за предшествующий год более 120 млн рублей. Для этого на 1 января 2026 года им нужно иметь договор с кредитной организацией, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг. С 1 сентября 2027 года требования коснутся предприятий с выручкой свыше 30 млн рублей — при условии, что на 1 января 2026 года они обслуживались в значимой кредитной организации или банке с универсальной лицензией.

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