Ставки грузоперевозок в РФ выросли на 28,8% за год

Стоимость автомобильных грузоперевозок в России резко увеличилась. К 13 июля индекс ATI.SU FTL РФ, отслеживающий цены на 100 популярных направлениях, достиг 2086 пунктов. Это на 28,8% больше, чем год назад, и на 17,5% выше уровня конца мая. Рост зафиксирован по всем маршрутам, а на некоторых — например, Великий Новгород — Санкт-Петербург, Иркутск — Новосибирск и Екатеринбург — Казань — ставки подскочили более чем в полтора раза.

В компании ATI.SU отметили, что ценовой всплеск не связан с ростом спроса — во втором квартале он остался на уровне прошлого года. Причиной названо сокращение предложения из-за дефицита топлива. Водители тратят больше времени в очередях на АЗС, отказываются от рейсов или опасаются работать в убыток. Некоторые перевозчики переходят с дальних маршрутов на внутригородские и пригородные, где риски остаться без топлива ниже.

На международных направлениях ставки также выросли: экспортные перевозки подорожали на 20% год к году, импортные — на 43%. При этом спрос на импорт в апреле–июне снизился на 8% по сравнению с тем же периодом 2025 года, за исключением Китая (+36%). Экспортные заявки во втором квартале остались на уровне 2025 года, но упали на 19% к первому кварталу.

Помимо топливного дефицита, на рынок давят усиление таможенного контроля, сворачивание параллельного импорта и новые регуляторные требования, включая систему навигационных пломб и СПОТ. Участники рынка ожидают дальнейшего роста тарифов внутри РФ, в том числе из-за обязательного перехода на электронные перевозочные документы с 1 сентября.