Средняя зарплата в трубопроводном транспорте достигла почти 296 тыс. рублей

В мае средняя зарплата в сфере трубопроводного транспорта составила 295 978 рублей, согласно данным Росстата. Этот показатель стал самым высоким среди всех отраслей в России.

Ещё в апреле работники этой отрасли получали около 200 тысяч рублей в месяц. Таким образом, за месяц зарплата выросла почти на 95 тысяч рублей. Информацию об этом распространил ТАСС.

На фоне такого роста заметен и общий разрыв в доходах между регионами. По данным Росстата, разница в зарплатах по регионам достигает 203 тысяч рублей, а средняя зарплата по стране составляет чуть более 109 тысяч рублей.