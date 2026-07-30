Экономика

Средняя зарплата в трубопроводном транспорте достигла почти 296 тыс. рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
По данным Росстата, в мае средняя зарплата в тр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В мае средняя зарплата в сфере трубопроводного транспорта составила 295 978 рублей, согласно данным Росстата. Этот показатель стал самым высоким среди всех отраслей в России.

Ещё в апреле работники этой отрасли получали около 200 тысяч рублей в месяц. Таким образом, за месяц зарплата выросла почти на 95 тысяч рублей. Информацию об этом распространил ТАСС.

На фоне такого роста заметен и общий разрыв в доходах между регионами. По данным Росстата, разница в зарплатах по регионам достигает 203 тысяч рублей, а средняя зарплата по стране составляет чуть более 109 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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