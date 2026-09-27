Экономика

Средняя зарплата в РФ в III квартале 2026 года может достичь почти 110 тыс руб

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Средняя заработная плата в России за III квартал 2026 года, по прогнозу, может составить от 105 906 до 109 757 рублей. Такую оценку 27 сентября ТАСС привел доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, показатель способен приблизиться к 110 тыс. рублей.

В III квартале 2025 года средняя зарплата в России составляла 96 278 рублей. Прогнозируемый диапазон на III квартал 2026 года выше этого значения на 10-14%, или на 9,6-13,5 тыс. рублей. Разброс Балынин объяснил различиями в возможностях организаций обеспечивать рост зарплатных предложений.

Средняя зарплата за II квартал 2026 года по сравнению со II кварталом 2025 года, по словам эксперта, увеличилась на 11,4 тыс. рублей, или на 11,41%, с 100 023 до 111 433 рублей.

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