Средняя цена экстренной контрацепции в РФ выросла на 12,8% — до 870 рублей

Аналитики RNC Pharma подсчитали: в 2025 году упаковка экстренной контрацепции обходилась покупателям в среднем в 870 рублей, что на 12,8% дороже, чем в 2024-м.

По оценке DSM Group, средняя цена упаковки в том же году достигла 895 рублей, прибавив 12,3% к уровню 2024-го. За три года препараты этой группы подорожали на 36,6%, или на 240 рублей.

RNC Pharma фиксирует рост за три года на 35%. В 2024-м цены прибавили 12,1%, в 2023-м — 6,6%, отметил директор по развитию Николай Беспалов. В первом полугодии 2026-го средняя цена, по данным RNC Pharma, составила 917 рублей (+7% год к году). DSM Group оценила этот показатель в 945 рублей (+7,5%).

Спрос на такие препараты снижается. Причина — ужесточение правил отпуска.