Экономика

Снижение цен на овощи и фрукты в РФ ускорилось до 2,1% в неделю

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Падение цен на овощи и фрукты в России ускорилось: за неделю с 11 по 17 августа они подешевели в среднем на 2,1%, сообщает Росстат. Неделей ранее снижение составляло 1,1%.

Максимальное снижение зафиксировано у белокочанной капусты — минус 5,4%. Картофель потерял в цене 5,3%, морковь — 3,7%, свекла — 3,1%, помидоры — 2,3%, лук — 1,6%.

Бананы подешевели на 0,9%, яблоки — на 0,5%.

Для сравнения: на предыдущей неделе капуста подешевела на 3,2%, картофель — на 3,3%, морковь — на 2,4%, свекла — на 2,6%, помидоры — на 1,9%.

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