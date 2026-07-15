Управляющая сетью косметических магазинов Oomph компания «Лист» намерена подать заявление о собственном банкротстве. Соответствующее сообщение появилось на портале «Федресурс» 14 июля. Среди кредиторов — налоговая инспекция №3 по Москве и оператор столичного ТЦ «Авиапарк». В компании и ведомствах оперативно не ответили на запросы.

Сеть Oomph была запущена в 2022 году на базе российского подразделения британского ритейлера Lush. После ухода Lush из России оставшиеся магазины переименовали в Oomph, сохранив концепцию свежей косметики с коротким сроком хранения. Однако ребрендинг не помог вывести бизнес на безубыточность.

ООО «Лист» зарегистрировано в 2022 году, его контролирует Дмитрий Азаров. Ранее он развивал в России сеть Lush, где ему принадлежит 65% ООО «Лаш Раша», а 35% — у британской Lush LTD. До февраля 2022 года в России работали 50 точек Lush, к ноябрю их осталось девять.