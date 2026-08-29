Сечин: «Роснефть» удерживает цены на топливо и сдерживает инфляцию

«Роснефть» стабилизировала топливный рынок и внесла значимый вклад в сдерживание инфляции, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. По его словам, отпуск топлива на внутреннем рынке осуществлялся по стабильным ценам, что помогло удержать рост потребительских цен. Также компания продолжила реализацию ключевых инвестиционных проектов, включая «Восток Ойл».

В первом полугодии в рамках «Восток Ойла» компания вела геологоразведку и опытно-промышленную разработку Пайяхского и Ичемминского месторождений. Проходка в эксплуатационном бурении превысила 44 тысячи метров, завершено бурение 10 скважин. На Пайяхском месторождении при испытаниях получен фонтанирующий приток нефти с дебитом более 130 тонн в сутки.

Компания готовится к технологическому запуску проекта в 2026 году. К концу июня завершаются работы по укладке магистрального нефтепровода, проведены очистка, калибровка и пневматические испытания трубопроводной системы, выполняется внутритрубная диагностика. В конце июля началось поэтапное заполнение нефтью. На терминале «Порт «Бухта Север» готовы к приёмке судов два грузовых причала и причал для портового флота, почти завершено строительство первого нефтеналивного причала, на втором продолжаются работы. Также идут завершающие этапы строительства на площадочных объектах для ввода в эксплуатацию системы внешнего транспорта. Ранее сообщалось об обеспечении аграриев Пензенской области топливом для проведения уборочной кампании и достижения высоких показателей в производстве зерна и животноводческой продукции.