Сделки с готовыми квартирами в России в июле достигли рекорда

Число сделок на вторичном рынке жилья в России в июле составило 142 900 — это максимум с начала года, следует из статистики Роскадастра, на которую ссылается «Авито недвижимость». Показатель превысил июньский на 9%, а июль 2025 года — на 22%. За первые семь месяцев россияне заключили 842 600 договоров по квартирам в готовых домах, что на 21,2% больше, чем годом ранее.

В июле доля ипотечных сделок на вторичном рынке достигла 31% — это на 7 процентных пунктов больше, чем год назад. Количество покупок с привлечением кредитов выросло год к году на 58%, тогда как сделки без ипотеки прибавили лишь 10%. По оценке компании «Этажи», спрос в российских городах за июль вырос на 44,7% в годовом выражении, за семь месяцев — на 44%.

Лидером по темпам роста продаж стала Новосибирская область (+49%, до 3900 сделок). Далее следуют Подмосковье (+40%, до 10 000), Башкирия (+24%, до 4300), Самарская область и Татарстан (+21%, до 3800 и 3600), Санкт-Петербург (+20%, до 6300), Свердловская область (+19%, до 5400), Москва и Челябинская область (+18%, до 8400 и 4100), а замыкает топ-10 Краснодарский край (+16%, до 4800).

На фоне высокого спроса «Авито недвижимость» фиксирует и рост цен на готовые квартиры. В Подмосковье и Татарстане квадратный метр подорожал год к году на 11% — до 166 000 и 155 800 рублей, в Свердловской области — на 10% (до 105 600), в Башкирии и Самарской области — на 9% (до 104 800 и 114 000). В Москве цена выросла на 8% до 590 000 рублей, в Краснодарском крае — на 1% до 171 500.