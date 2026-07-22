«Сберинвестиции» признаны лучшим брокером по тарифам для начинающих и консервативных инвесторов

Консалтинговая компания Frank RG составила рейтинг брокеров с наиболее выгодными тарифными планами. Первое место в нем заняли «Сберинвестиции». Как сообщили в пресс-службе Сбера, тарифы и условия брокерского обслуживания «Сберинвестиций» признаны оптимальными для начинающих, консервативных и массовых инвесторов, чей портфель не превышает 100 тыс. рублей.

Станислав Портненко, руководитель брокерского бизнеса «Сберинвестиций», отметил, что низкие комиссии и отсутствие скрытых платежей — ключевые факторы при выборе брокера. Он также сообщил, что компания уже отменила комиссии за участие в первичных размещениях для опытных трейдеров и планирует распространить эту практику на все биржевые фонды.

Frank RG разработал специальную расчетную модель для сравнения привлекательности тарифов для разных категорий инвесторов: новичков, консерваторов, сторонников смешанной стратегии и профессионалов. «Сберинвестиции» оказались лидером по этому показателю.