Экономика

Сбербанк: доля цифрового рубля составит десятые доли процента

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Сбербанк прогнозирует, что цифровой рубль займет в общем денежном обороте лишь десятые доли процента, а массового интереса к новой форме валюты банк не видит. Такую оценку в интервью ТАСС дал зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

По словам Скворцова, банк готов к массовому внедрению, однако ожидания остаются консервативными. Интерес к цифровому рублю он замечает в основном со стороны Центробанка, а не у других участников рынка или клиентов. Насколько инструмент будет востребован, станет ясно к концу года.

Скворцов также отметил, что для финансового сектора цифровой рубль несет минус: средства уходят из банков и не могут работать, оставаясь на счетах ЦБ. Запуск инструмента, по его мнению, покажет, кто действительно в нем заинтересован.

Интервью с Тарасом Скворцовым вышло в преддверии Восточного экономического форума; полная версия будет опубликована 31 августа в 10:30 мск.

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