Экономика

Сбер запустил обмен наличной валюты в банкоматах без карты

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Сбер начал предоставлять услугу обмена наличной валюты в своих банкоматах. Операция проходит по схеме «наличные за наличные» и не требует банковской карты. Устройства уже установлены более чем в 30 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск и другие. В Московском регионе банкоматы работают в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Максимальная сумма одной операции — 40 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. Если требуется обменять большую сумму, это можно сделать только в отделении банка. Курс конвертации рассчитывается автоматически.

К августу услуга станет доступна на 255 устройствах, а к концу года — на 500. Актуальный список банкоматов с функцией обмена опубликован на интерактивной карте банка.

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