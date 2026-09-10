Сбер: импорт из Индии в Россию может вырасти втрое за пять лет

Импорт индийских товаров в Россию в ближайшие пять лет способен увеличиться втрое. Такой прогноз содержится в исследовании Strategy Partners, которое Сбер представил на выставке «Иннопром. Индия»; о данных сообщает ТАСС.

За десять лет товарооборот двух стран вырос в 11 раз — с 6,3 млрд долларов до рекордных 68,7 млрд долларов в 2025 году. Потенциал индийского экспорта исследование оценивает в 35,7 млрд долларов, а достижимый прирост к 2030 году — в 11 млрд долларов, что и даст трехкратный рост к уровню 2024–2025 годов.

«Индия экспортирует товары и услуги на сумму более 860 миллиардов долларов в год, на долю России в этом объеме приходится чуть менее 1 процента. В базовом сценарии при устранении тарифных и сертификационных барьеров индийский экспорт в Россию в течение пяти лет может вырасти на 10–20 миллиардов долларов», — приводит ТАСС комментарий СЕО «СберИндии» Ивана Носова. По его словам, ранее закупки ограничивались фармацевтикой, рисом, чаем, отдельными видами химической продукции и текстиля, а сейчас в поставки входят автокомпоненты, промышленная химия и электроника.

Структура торговли остается асимметричной: экспорт Индии в Россию составляет лишь 4,9 млрд долларов, а торговый дефицит индийской стороны достиг 58,9 млрд долларов. Основой российского экспорта остается сырая нефть, и, по мнению экспертов, это сохранится; ребалансировка возможна только через рост индийского промышленного экспорта. Среди барьеров эксперты называют сроки и стоимость доставки, дефицит рефрижераторных мощностей, сертификацию по ГОСТ-Р, ценовую конкуренцию с китайскими поставщиками и пошлины на отдельные группы товаров.