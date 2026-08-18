Саудовская Аравия создаст СП для добычи меди и лития

Saudi Aramco и горнодобывающая компания Maaden объявили о планах создать совместное предприятие для разведки твердых полезных ископаемых. Основным целевым металлом станет медь, дополнительно — цинк, свинец, редкоземельные элементы и другие минералы, связанные с энергопереходом.

В новом СП 51% получит Maaden, 49% — Aramco. Работы развернутся на территории около 182 тыс. кв. км, что составляет почти 10% площади Саудовской Аравии.

Создание предприятия — часть стратегии Эр-Риада по превращению горнодобычи в третью опору экономики после нефти и нефтехимии. Оценка неразработанных минеральных ресурсов королевства повышена до $2,5 трлн. Геологическая служба выявила 48,8 тыс. тонн лития в 17 перспективных зонах, а в районах Aramco концентрации превышают 400 частей на миллион.

СП нацелено на запуск коммерческого производства лития к 2027 году. Aramco оценивает мировой рынок меди в $250 млрд и прогнозирует его рост до $400 млрд к 2035 году. Ранее в Наджране компания AMAK заявила об открытии почти 11 млн тонн полиметаллических руд с медью, цинком, золотом и серебром.