Самый богатый кандидат от ЕР заработал почти 6 млрд рублей

Центризбирком обнародовал декларации о доходах кандидатов в Госдуму от «Единой России», вошедших в федеральный список партии. Среди отчитавшихся — 56 губернаторов и 220 депутатов, включая руководство Думы. Самым состоятельным единороссом оказался совладелец НОВАТЭКа Леонид Симановский, который за 2025 год заработал 5,96 млрд рублей. На его банковских счетах осталось 17,5 млрд. Второе место занял депутат Госсовета Татарстана Иван Егоров с доходом 673,9 млн рублей, третье — вице-премьер Виталий Савельев (477,5 млн), владеющий Bentley Continental GT. Среди губернаторов лидером по доходам стал глава Липецкой области Игорь Артамонов — 168,6 млн рублей. В первую пятерку партсписка никто из богачей не попал. Глава МИД Сергей Лавров задекларировал 32 млн рублей, мэр Москвы Сергей Собянин — 15,5 млн. Доход уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой составил 18 млн, главы «Юнармии» Владислава Головина — 9,9 млн, военкора Евгения Поддубного — 10,7 млн рублей.