Samsung заработала рекордные $62 млрд на ИИ-компонентах

Рекордный квартал Samsung Electronics принёс операционную прибыль $62 млрд (89,5 трлн вон) при выручке $119 млрд (171,5 трлн вон). Однако почти вся прибыль сосредоточена в полупроводниковом подразделении, тогда как производство смартфонов, телевизоров и бытовой техники оказалось убыточным.

Полупроводниковый блок Device Solutions заработал $61,7 млрд (89,2 трлн вон) операционной прибыли, что составляет более 99% общего результата. Выручка направления выросла на 56% по сравнению с первым кварталом, достигнув $88 млрд (127,5 трлн вон). Главным драйвером стал спрос на серверную память, HBM и корпоративные накопители для ИИ-инфраструктуры.

Мобильное подразделение (Galaxy) понесло операционный убыток $484 млн (700 млрд вон) при выручке $23 млрд из-за высоких цен на компоненты. Телевизоры и бытовая техника также закончили квартал в минусе. Дисплейное подразделение заработало $484 млн прибыли благодаря премиальным OLED-панелям.

Samsung ожидает сохранение высокого спроса на память во втором полугодии и предупреждает, что дефицит может продлиться до 2028 года. Компания заключает пятилетние контракты с операторами дата-центров. После публикации отчёта акции Samsung выросли на 8%, сообщает Reuters.