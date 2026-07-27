Самозанятые смогут получить до 35 тыс. рублей по больничному в августе

В августе 2026 года самозанятые, оформившие добровольное страхование, смогут получить первые выплаты по больничному. Максимальная сумма пособия составит 35 тыс. рублей, если страховой стаж превышает 8 лет, а ежемесячный взнос уплачивался из расчета страховой суммы в 50 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Размер выплаты зависит от стажа и выбранной страховой суммы. При стаже от 5 до 8 лет максимальная выплата составит 28 тыс. рублей, при стаже менее 5 лет — 21 тыс. рублей. Если самозанятый выбрал страховую сумму 35 тыс. рублей, то при стаже 8+ лет выплата будет 24,5 тыс. рублей, при стаже 5–8 лет — 19,6 тыс., при стаже до 5 лет — 14,7 тыс. рублей.

Программа добровольного страхования для самозанятых заработала в январе 2026 года. Размер ежемесячного взноса составляет 3,84% от страховой суммы: 1344 рубля при выборе суммы 35 тыс. рублей и 1920 рублей — при 50 тыс. рублей. Для получения выплаты в августе необходимо подать заявление не позднее января 2026 года и уплачивать взносы с февраля по июль.

Точный размер пособия определяется индивидуально: учитываются выбранная страховая сумма и продолжительность страхового стажа, пояснил Балынин.