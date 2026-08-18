Сахар на биржах подорожал до максимума за 15 месяцев

По данным торгов на ICE Futures, октябрьский фьючерс на сахар вырос на 4% и достиг 17,58 цента за фунт. Это самый высокий уровень с мая 2025 года.

С начала августа сахар подорожал на 19%, а за последние полгода — примерно на 26%. Эксперты связывают динамику со снижением поставок сырья из Бразилии и опасениями из-за возможного сокращения урожая в Европе из-за аномальной жары.

На фоне дорожающего сахара потребление в России упало до минимума за 20 лет: один россиянин в среднем съел 12,7 кг чистого сахара за прошлый год. Это на 460 граммов меньше, чем годом ранее.

Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что черная икра к Новому году может подорожать на 20%.