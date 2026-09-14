Экономика

В России начнут отслеживать цены на 24 вида продуктов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 1 января 2027 года в России начнет работать мониторинг цен на 24 вида наиболее значимых продуктов питания. Перечень утвержден распоряжением правительства № 2413-р от 7 сентября 2026 года, сообщает ТАСС.

В список вошли распространенные виды мяса, рыба, макаронные изделия, отдельные овощи и крупы. При этом мера не предусматривает введения фиксированных цен или обязательных торговых надбавок.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил, что новая система нужна для анализа динамики цен и факторов, влияющих на их формирование.

По его словам, рост стоимости может быть связан с сезонностью, повышением цен на сырье или логистику. Такие причины власти будут рассматривать как объективные.

Федеральная налоговая служба будет направлять сведения о сделках поставщиков с торговыми сетями в Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу и Росстат.

В передаваемые данные также включат информацию об объемах реализации, доходах, расходах и прибыли участников рынка. Это должно помочь точнее определять причины резких изменений стоимости товаров.

Если рост цен признают необоснованным, ведомства смогут реагировать точечно в рамках уже имеющихся полномочий. Игошин подчеркнул, что речь не идет о государственном регулировании цен.

По его словам, задача системы — получить более полное представление о ценообразовании и перейти к адресным мерам при выявлении нарушений.

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