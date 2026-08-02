Экономика

С 1 сентября семьи с двумя детьми получат ипотечные каникулы на 1,5 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
С 1 сентября семьи с двумя и более детьми могут...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

С 1 сентября семьи, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Для этого больше не требуется подтверждать снижение дохода, сообщили в НИФИ Минфина России.

Изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» вступают в силу с 1 сентября. Кредит на момент выдачи не должен превышать 15 млн рублей, жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания, а льгота предоставляется однократно по каждому договору.

Для оформления каникул нужно в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка обратиться в банк с заявлением и свидетельством. Кредитная организация обязана рассмотреть обращение за пять дней; если ответа нет через десять рабочих дней, каникулы считаются установленными автоматически, пояснил руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Дмитрий Модель.

На время каникул платежи не вносятся, а срок кредита продлевается минимум на столько же месяцев. Проценты продолжают начисляться по ставке из договора: платежи за первые шесть месяцев переносятся в конец графика, а с седьмого по восемнадцатый месяц проценты начисляются на остаток долга и погашаются после перенесенных платежей, объяснили в ВТБ. Вице-президент банка «Дом.РФ» Роман Евдокимов отметил, что каникулы помогают временно снизить нагрузку на бюджет семьи, но это не списание долга, а перенос платежей во времени.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Новости Казани

21 час назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

таракан к какому типу относится

Технологии

день назад

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Интересное в Казани

2 дня назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

стоимость стяжки пола на 1 м2 в Санкт-Петербурге

Наука

18 часов назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии

Технологии

22 часа назад

Доцент МИРЭА назвал SMS-коды на Госуслугах главной уязвимостью

Технологии

19 часов назад

Redmi K100 Pro попал на рендер в глубоком красном цвете

Технологии

день назад

Windows 11 получит настраиваемое контекстное меню
Экономика
9 минут назад

С 1 сентября семьи с двумя детьми получат ипотечные каникулы на 1,5 года

С 1 сентября семьи с двумя и более детьми могут...

Технологии

29 минут назад

Moonshot подключилась к кластеру Alibaba на базе 20 тысяч чипов Nvidia

Новости Татарстана

48 минут назад

В Нижнекамске отметят День ВДВ праздничным митингом

Технологии

2 часа назад

ФМБА открыло доступ к генетическому атласу сердечно-сосудистых заболеваний

Новости России

2 часа назад

Выплата за больничный стала выше: сколько заплатят за 13 дней
В Татарстане за сутки произошло пять пожаров
Новости Татарстана
25 минут назад

В Татарстане за сутки произошло пять пожаров

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанцев предупредили о грозах и сильном ветре в это воскресенье

Интересное в Казани

4 часа назад

Как находить интересные городские мероприятия

Технологии

5 часов назад

ЕС начал консультации с OpenAI и Anthropic из-за инцидентов с ИИ
Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собра...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани