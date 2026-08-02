С 1 сентября семьи с двумя детьми получат ипотечные каникулы на 1,5 года

С 1 сентября семьи, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Для этого больше не требуется подтверждать снижение дохода, сообщили в НИФИ Минфина России.

Изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» вступают в силу с 1 сентября. Кредит на момент выдачи не должен превышать 15 млн рублей, жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания, а льгота предоставляется однократно по каждому договору.

Для оформления каникул нужно в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка обратиться в банк с заявлением и свидетельством. Кредитная организация обязана рассмотреть обращение за пять дней; если ответа нет через десять рабочих дней, каникулы считаются установленными автоматически, пояснил руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Дмитрий Модель.

На время каникул платежи не вносятся, а срок кредита продлевается минимум на столько же месяцев. Проценты продолжают начисляться по ставке из договора: платежи за первые шесть месяцев переносятся в конец графика, а с седьмого по восемнадцатый месяц проценты начисляются на остаток долга и погашаются после перенесенных платежей, объяснили в ВТБ. Вице-президент банка «Дом.РФ» Роман Евдокимов отметил, что каникулы помогают временно снизить нагрузку на бюджет семьи, но это не списание долга, а перенос платежей во времени.