Экономика

Рынок пережил худший день с 2022 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российский фондовый рынок пережил сильнейшее па...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российский фондовый рынок обвалился — это самое сильное падение с 2022 года. Индексы рухнули на фоне геополитических рисков и падения цен на нефть. Инвесторы в панике распродавали активы, опасаясь новых санкций. Объем торгов взлетел в разы, но покупателей почти не было. Эксперты связывают обвал с ужесточением риторики Запада и неопределенностью в экономике. Впрочем, некоторые аналитики считают, что рынок перегрелся и коррекция была неизбежна. Теперь все ждут завтрашнего открытия — будет ли отскок или падение продолжится.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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