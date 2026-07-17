Рынок пережил худший день с 2022 года

Российский фондовый рынок обвалился — это самое сильное падение с 2022 года. Индексы рухнули на фоне геополитических рисков и падения цен на нефть. Инвесторы в панике распродавали активы, опасаясь новых санкций. Объем торгов взлетел в разы, но покупателей почти не было. Эксперты связывают обвал с ужесточением риторики Запада и неопределенностью в экономике. Впрочем, некоторые аналитики считают, что рынок перегрелся и коррекция была неизбежна. Теперь все ждут завтрашнего открытия — будет ли отскок или падение продолжится.