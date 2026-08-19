Экономика

Рынок онлайн-кинотеатров России вырос на 31% до 99,5 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

По итогам первой половины 2026 года оборот рынка онлайн-кинотеатров в России достиг 99,5 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Данные приводит информационно-аналитическое агентство Telecom Daily.

Основная часть выручки — 96,2 млрд рублей — пришлась на платные подписки. Рекламная модель принесла 3,2 млрд рублей. Для сравнения: по итогам всего 2025 года рынок вырос на 40% до 200,4 млрд рублей, то есть темпы роста замедлились.

Лидером по доле рынка остался «Кинопоиск» с 31,3% оборота, хотя его доля снизилась на 1,6 процентного пункта. Okko и «Иви» занимают по 16,4%, далее идут Wink (15,2%), «Кион» (7,6%) и Start (7,2%).

По данным Telecom Daily, сегмент продажи контента другим платформам (лицензирование и партнерства) сократился на 8,1% до 10,8 млрд рублей. Глава агентства Денис Кусков связывает рост рынка с повышением цен на подписку у крупнейших игроков, а гендиректор Start Илья Алексеев считает основным драйвером партнерскую модель подписки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

кусать партнера

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

где можно заказать портрет

Не у нас

21 час назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным

Новости Татарстана

день назад

Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Технологии

14 секунд назад

YouTube будет засчитывать просмотры сразу после запуска видео

Интересное в Казани

20 часов назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

Новости Татарстана

час назад

Двойное снижение пенсионного возраста: кому положено в Татарстане

Технологии

час назад

Немецкий регулятор обязал Apple изменить запросы на сбор данных
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Кулинария

час назад

Сырники разваливаются ещё до сковороды из-за творога: как понять это до замешивания теста

Кулинария

2 часа назад

Жареную картошку солю только в конце: иначе румяной корочки можно не дождаться

Новости Казани

3 часа назад

Казань заключила партнерские соглашения с более чем 70 городами по всему миру
Билайн расширяет возможности своих сотрудников ...
Новости России
5 дней назад

Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью Экзоинтеллекта