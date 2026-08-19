Рынок онлайн-кинотеатров России вырос на 31% до 99,5 млрд рублей

По итогам первой половины 2026 года оборот рынка онлайн-кинотеатров в России достиг 99,5 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Данные приводит информационно-аналитическое агентство Telecom Daily.

Основная часть выручки — 96,2 млрд рублей — пришлась на платные подписки. Рекламная модель принесла 3,2 млрд рублей. Для сравнения: по итогам всего 2025 года рынок вырос на 40% до 200,4 млрд рублей, то есть темпы роста замедлились.

Лидером по доле рынка остался «Кинопоиск» с 31,3% оборота, хотя его доля снизилась на 1,6 процентного пункта. Okko и «Иви» занимают по 16,4%, далее идут Wink (15,2%), «Кион» (7,6%) и Start (7,2%).

По данным Telecom Daily, сегмент продажи контента другим платформам (лицензирование и партнерства) сократился на 8,1% до 10,8 млрд рублей. Глава агентства Денис Кусков связывает рост рынка с повышением цен на подписку у крупнейших игроков, а гендиректор Start Илья Алексеев считает основным драйвером партнерскую модель подписки.