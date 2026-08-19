Экономика

«Русал» увеличил EBITDA на 64%, но чистый долг вырос до $8,9 млрд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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EBITDA «Русала» по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 64,4% — до 1,23 млрд долларов, однако свободный денежный поток остался отрицательным, составив минус 659 млн долларов. Из-за этого компания продолжает наращивать чистый долг, который достиг 8,9 млрд долларов.

Операционные показатели оказались разнонаправленными. Производство алюминия увеличилось на 4,5% — до 2,01 млн тонн, тогда как продажи снизились на 10% — до 2,057 млн тонн. Средняя цена реализации выросла на 23,6% — до 3227 долларов за тонну, что позволило выручке подняться на 10,9% — до 8,338 млрд долларов. Себестоимость при этом увеличилась лишь на 10,6% — до 2506 долларов на тонну.

Чистый долг на конец июня достиг 8,901 млрд долларов, увеличившись на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; отношение чистого долга к EBITDA — 5,8х. На обслуживание долга в первом полугодии направлено 407 млн долларов — это около трети EBITDA.

Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие, и компания, вероятно, сохранит паузу в 2026–2027 годах. Возобновление выплат «Норникелем», которое менеджмент допускает уже в августе–сентябре 2026 года, могло бы существенно улучшить финансовое положение «Русала». Рекомендация по акциям компании — «Покупать» с целевой ценой 51,4 рубля.

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