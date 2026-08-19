Экономика

Ростовская область стала первой в РФ по сбору ранних зерновых — 13,6 млн тонн

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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По итогам уборки ранних зерновых и зернобобовых культур Ростовская область заняла первую строчку среди регионов России. В 2026 году на Дону собрали 13,6 миллиона тонн таких культур, сообщается на официальном портале донского правительства.

Для сравнения: в 2024 году урожай составлял 11,1 миллиона тонн, в 2025-м — 8,7 миллиона тонн. Данные 17 августа на оперативном совещании представила заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Анна Касьяненко, совещание провёл глава региона Юрий Слюсарь.

По данным областного минсельхозпрода, обмолочено более 3,3 миллиона гектаров, средняя урожайность — 40,8 центнера с гектара. Озимой пшеницы намолочено 12,2 миллиона тонн при урожайности 42,6 центнера с гектара. Почти половина зерна относится к четвёртому классу, 35 процентов — к третьему.

Губернатор отметил, что достигнутый результат обещает благоприятное экономическое развитие, но ситуация остаётся сложной из-за трудностей с логистикой, экспортом и падением закупочных цен. Правительство области прорабатывает с федеральным центром предложения о пролонгации кредитов и лизинга, субсидиях и комплексных мерах поддержки аграриев. Продолжается уборка поздних зерновых и технических культур: поздних зерновых собрано 84 тысячи тонн с площади 6,2 тысячи гектаров, масличных — 102 тысячи тонн с 54 тысяч гектаров.

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