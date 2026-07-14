Россияне стали реже тратить на показную роскошь

Жители страны начали экономить и внимательнее относиться к расходам. Даже граждане с доходами выше среднего сократили траты на демонстративное потребление, предпочитая откладывать деньги и формировать финансовую подушку. Об этом сообщил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

Параллельно эксперты дали прогноз по курсу рубля. Во второй половине лета доллар может подорожать до 79 рублей, наиболее вероятный диапазон — 74–79 рублей за доллар. Евро, по оценкам аналитиков, будет стоить 85–92 рубля, а юань — 11,2–11,8 рубля. Такой прогноз дал член экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.