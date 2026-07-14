Экономика

Россияне стали реже тратить на показную роскошь

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Россияне стали бережливее: сократили траты на п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Жители страны начали экономить и внимательнее относиться к расходам. Даже граждане с доходами выше среднего сократили траты на демонстративное потребление, предпочитая откладывать деньги и формировать финансовую подушку. Об этом сообщил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

Параллельно эксперты дали прогноз по курсу рубля. Во второй половине лета доллар может подорожать до 79 рублей, наиболее вероятный диапазон — 74–79 рублей за доллар. Евро, по оценкам аналитиков, будет стоить 85–92 рубля, а юань — 11,2–11,8 рубля. Такой прогноз дал член экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Пенсия для женщин в России меняется по правилам: возраст, стаж и важные нюансы, о которых нужно знать

Интересное в Казани

день назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

клоп на улице

Гороскопы

день назад

Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе ликвидируют последствия стихии

отогрев авто в Челябинске

Гороскопы

15 часов назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Технологии

день назад

Не зависят от погоды: российские ученые разработали уникальный алгоритм

Новости России

23 часа назад

«Ветеран труда» дает важные льготы в 2026 году: как оформить звание без ошибок и отказов

Наука

день назад

Ученые НГТУ создали гель для хранения ценных бактерий без заморозки
Криминал
22 минуты назад

В Зеленодольском районе усилили рейды после гибели пяти человек на воде

В Зеленодольском районе Татарстана с начала куп...

Технологии

43 минуты назад

Telegram добавил сообщества и расширенный редактор для Premium

Гид по Казани

10 часов назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

Технологии

час назад

Исследователи обманули ИИ с помощью скрытых инструкций в картинке

Технологии

час назад

Исследователи научились прятать вредоносные команды для ИИ в изображениях
Татарстан предупредили о сильных дождях и граде...
Новости Татарстана
час назад

Татарстан предупредили о сильных дождях и граде 15 июля

Технологии

2 часа назад

Anthropic: поведение чатбота Claude зависит от модели и языка

Технологии

2 часа назад

Археологи нашли в кельтском поселении железные кандалы

Технологии

3 часа назад

Эксперт объяснил, как открывать ссылки Telegram после удаления домена t.me
«Казань – мое место силы»: телеведущая Камиля Х...
Лонгриды
6 часов назад

«Казань – мое место силы»: телеведущая Камиля Харисова о карьере, участии в новом сезоне «Большого куша» и творческих амбициях