Россиянам доступны 34 прямых международных авианаправления

Россиянам в настоящее время доступны 34 международных направления с прямым авиасообщением. Эти данные на совещании по развитию туризма озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул роль Минтранса и Росавиации в расширении сети перелетов. Перечень пополнился такими направлениями, как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Оман, Вьетнам и Индонезия.

Возобновлены прямые рейсы с Филиппинами, а с июля 2026 года открыто прямое авиасообщение с Танзанией.