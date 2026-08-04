Экономика

Россиянам доступны 34 прямых международных авианаправления

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Россиянам доступны 34 прямых международных авиа...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Россиянам в настоящее время доступны 34 международных направления с прямым авиасообщением. Эти данные на совещании по развитию туризма озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул роль Минтранса и Росавиации в расширении сети перелетов. Перечень пополнился такими направлениями, как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Оман, Вьетнам и Индонезия.

Возобновлены прямые рейсы с Филиппинами, а с июля 2026 года открыто прямое авиасообщение с Танзанией.

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