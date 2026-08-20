Экономика

Россия начала импорт топлива для стабилизации рынка

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Россия начала импортировать топливо — поставки уже идут для насыщения внутреннего рынка. Параллельно правительство приняло нормативные акты, разрешающие выпуск горючего более низких экологических классов: «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», сообщил вице-премьер Александр Новак. Об этом он рассказал в комментарии журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Новака, необходимые правовые акты уже приняты, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса. Ранее кабмин также решил распространить механизм импортного демпфера на дизельное топливо — это должно создать дополнительные экономические стимулы для поставок дизеля на внутренний рынок в случае необходимости.

30 июля правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года для поддержания стабильной ситуации на рынке. До конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива, а для сельхозпроизводителей кабмин подписал постановление об обеспечении их горючим в необходимых объёмах.

Ранее Новак сообщал ТАСС, что запасов топлива в России достаточно, но ажиотаж привёл к росту спроса примерно на 20–30%. Он отмечал, что меры правительства уже дают результат: в ряде регионов снимаются лимиты, растёт число работающих заправок, а очереди сокращаются.

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