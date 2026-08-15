«Росагролизинг» увеличил продажи сельхозтехники примерно на 60%

За семь месяцев 2026 года «Росагролизинг» нарастил продажи сельхозтехники в натуральном выражении примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом гендиректор компании Владимир Балтер сообщил на 13-м Открытом чемпионате России по пахоте.

По его словам, спрос поддерживают льготные программы и государственная поддержка. Комбайны показали двукратный рост поставок — реализовано более 1100 машин. Аналогичный уровень отгрузок до конца 2026 года запланирован по тракторам. Сейчас продано около 900 энергонасыщенных тракторов, а с учетом маломощных — более 1000.

98% поставок приходится на отечественную технику, остальные 2% — на иностранные машины без российских аналогов, например свеклоуборочные и картофелеуборочные комбайны. Средняя ставка удорожания по льготному лизингу составляет 6%.

Балтер, назначенный гендиректором 13 июля на пятилетний срок, подчеркнул преемственность курса и заявил, что компания не нуждается в допкапитализации. Привлеченные недавно 13 млрд рублей через цифровые финансовые активы и облигационный заем позволяют сохранить объемы льготного лизинга. Он также сообщил о создании сети машинно-технологических компаний, три из которых уже работают.