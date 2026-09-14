Экономика

Rebir в Резекне ликвидируют из-за антироссийских санкций

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В латвийском Резекне до конца года планируют завершить ликвидацию предприятия Rebir, выпускавшего электроинструменты. Причиной закрытия названы санкции против России, сообщает Sputnik Латвия.

Недвижимость компании, оборудование и оставшуюся продукцию намерены выставить на аукцион. Решение о ликвидации приняли акционеры предприятия.

Крупнейший акционер Николай Симорев рассказал, что Rebir пыталась найти другие экспортные направления. По его словам, компания рассматривала выход на западный рынок, однако для этого требовались значительные оборотные средства, которых у предприятия не было.

Rebir работала почти 60 лет. Основными рынками сбыта продукции компании были Россия и Беларусь.

При этом у предприятия не было убытков и задолженности по налогам. Несмотря на это, акционеры не увидели дальнейших перспектив для его работы.

Ранее сообщалось, что власти Латвии рассчитывают получить от Евросоюза семь миллиардов евро в качестве компенсации экономических последствий разрыва связей с Россией. По этим данным, страна серьезно пострадала из-за введенных санкций.

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