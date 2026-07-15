Экономика

ЦМАКП: Понижение ставки Банка России ударило по доходам россиян

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Реальные располагаемые доходы россиян в I кварт...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Реальные располагаемые доходы российских граждан в I квартале текущего года сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такие данные приводятся в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которым ознакомилась газета «Известия».

Одной из причин эксперты назвали снижение доходов по банковским вкладам. С начала года Банк России уменьшил ключевую ставку с 16% до 14,25%, после чего банки начали снижать проценты по депозитам. К концу июня максимальная доходность вкладов в крупнейших банках упала на 2,3 процентных пункта — до 12,8%.

Кроме того, на доходах граждан сказались инфляция, рост тарифов ЖКХ и дорогие кредиты. Вместе с тем во втором полугодии эксперты не ожидают ухудшения ситуации, отмечается в документе.

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