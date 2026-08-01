Развод ради ипотеки: рыночные кредиты в Татарстане взлетели втрое

Жители Татарстана готовы на фиктивный развод, лишь бы взять вторую льготную ипотеку. Об этом прямо говорят местные брокеры. Тем временем рыночные кредиты без господдержки за год подскочили втрое.

За шесть месяцев банки республики выдали 17,4 тысячи кредитов на 76,3 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем год назад. Основной прирост обеспечила рыночная ипотека: 9,6 тысячи кредитов против 4,1 тысячи, объем вырос с 9,8 до 30,9 млрд. Льготная подросла скромнее: плюс 10% по числу и 16% по объему, а ее доля упала с 63% до 45%.

В декабре банки выдали рекордные 6,2 тысячи кредитов — люди спешили на старых условиях. Потом правила ужесточились, и в феврале выдача рухнула на треть. А в июне снова всплеск: Минфин пообещал пересмотреть семейную ипотеку, но перенес изменения на октябрь.

«Сейчас решает ежемесячный платеж, — поясняет эксперт Диана Хайруллина. — Ипотека на вторичку начинается от 15,8%, это хорошая ставка». Отложенный спрос выходит на рынок, люди покупают готовое жилье. Брокер Алина Баюрова добавляет: люди готовы на многое, даже на фиктивный развод, лишь бы получить вторую льготку.

Участники рынка предупреждают: если Минфин изменит правила семейной программы, в последнем квартале можно ждать резкого падения выдач.