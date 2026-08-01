Экономика

Экспорт газа из России в Европу вырос на 3,4%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Россия увеличила экспорт газа в Европу на 3,4% ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

За первые семь месяцев года поставки российского газа в Европу увеличились на 3,4%. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт о прокачке по газопроводу «Турецкий поток», который проходит из России в Турцию через Чёрное море и снабжает энергией страны Южной Европы и Балкан. Сейчас это единственный действующий маршрут экспорта российского газа в европейские государства.

Ранее агентство Bloomberg предупреждало, что предстоящей зимой Европу может ждать «час расплаты» из-за медленного пополнения запасов газа весной. В «Газпроме» сообщали об антирекордах по закачке газа в европейские подземные хранилища: уровни оказались минимальными за всю историю.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

18 часов назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Интересное в Казани

день назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

препараты против плесени

Новости Татарстана

день назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Технологии

23 часа назад

Google: ИИ нашел более тысячи уязвимостей Chrome и ускорил выход исправлений

курсы для подготовки к егэ в Ростове-на-Дону

Технологии

день назад

Яндекс выпустил ТВ Станцию MiniLED с 4K и 144 Гц

Технологии

день назад

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине

Технологии

день назад

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton

Новости России

22 часа назад

Жёлтые пятна на подушке уйдут без стирки: нужен простой раствор
Новости Татарстана
11 минут назад

Жителей Татарстана предупредили о грозах и сильном ветре 2 августа

2 августа в Татарстане ожидаются грозы и сильны...

Технологии

30 минут назад

Из-за ИИ-режима Google издатели потеряли 34% переходов за год

Интересное в Казани

день назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

Технологии

час назад

Google научит Chrome обновляться без перезапуска

Технологии

час назад

Мошенники запустили фейковое приложение с картой АЗС
Программу капремонта МКД в Татарстане выполнили...
Новости Татарстана
34 минуты назад

Программу капремонта МКД в Татарстане выполнили на 64%

Технологии

2 часа назад

Google отключил ИИ-генератор Nano Banana в Google Earth из-за фейков о катастрофах

Новости Татарстана

2 часа назад

Остановка линии на НКНХ предотвратила взрыв при пожаре

Новости России

22 часа назад

Старые пластиковые карты не выбрасывайте: 6 применений дома
Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собра...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани