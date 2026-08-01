Экспорт газа из России в Европу вырос на 3,4%
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За первые семь месяцев года поставки российского газа в Европу увеличились на 3,4%. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идёт о прокачке по газопроводу «Турецкий поток», который проходит из России в Турцию через Чёрное море и снабжает энергией страны Южной Европы и Балкан. Сейчас это единственный действующий маршрут экспорта российского газа в европейские государства.
Ранее агентство Bloomberg предупреждало, что предстоящей зимой Европу может ждать «час расплаты» из-за медленного пополнения запасов газа весной. В «Газпроме» сообщали об антирекордах по закачке газа в европейские подземные хранилища: уровни оказались минимальными за всю историю.
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