Экономика

Распроданность квартир в новостройках упала до рекордных 55%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В России доля проданных квартир в новостройках, которые должны сдать до конца года, опустилась до рекордно низкого уровня — в среднем по стране реализовано лишь 55% жилья. Таковы итоги июля, подсчитанные в исследовании проекта о недвижимости «Движение» на основе данных ЕИСЖС по городам-миллионникам.

Самый низкий показатель — в Краснодаре, там продано лишь 34% квартир в домах высокой степени готовности. В Челябинске распродано 37%, в Омске — 43%, в Воронеже — 46%. Наиболее успешно идут продажи в Москве (70%), Ростове-на-Дону (63%), Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми — по 62%.

Несмотря на ограниченный спрос, девелоперы продолжают наращивать объемы строительства: к середине лета площадь строящегося жилья превысила 120,2 млн кв. м. Если динамика сохранится, осенью показатель достигнет исторического максимума — более 121 млн кв. м, прогнозируют авторы исследования.

Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин связывает рекордный рост площадей с инертностью рынка: запущенные ранее проекты продолжают реализацию, хотя средства стимулирования спроса уже почти исчерпаны. По его оценке, сокращение объемов строительства начнется со следующего года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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