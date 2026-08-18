Распроданность квартир в новостройках упала до рекордных 55%

В России доля проданных квартир в новостройках, которые должны сдать до конца года, опустилась до рекордно низкого уровня — в среднем по стране реализовано лишь 55% жилья. Таковы итоги июля, подсчитанные в исследовании проекта о недвижимости «Движение» на основе данных ЕИСЖС по городам-миллионникам.

Самый низкий показатель — в Краснодаре, там продано лишь 34% квартир в домах высокой степени готовности. В Челябинске распродано 37%, в Омске — 43%, в Воронеже — 46%. Наиболее успешно идут продажи в Москве (70%), Ростове-на-Дону (63%), Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми — по 62%.

Несмотря на ограниченный спрос, девелоперы продолжают наращивать объемы строительства: к середине лета площадь строящегося жилья превысила 120,2 млн кв. м. Если динамика сохранится, осенью показатель достигнет исторического максимума — более 121 млн кв. м, прогнозируют авторы исследования.

Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин связывает рекордный рост площадей с инертностью рынка: запущенные ранее проекты продолжают реализацию, хотя средства стимулирования спроса уже почти исчерпаны. По его оценке, сокращение объемов строительства начнется со следующего года.