Расходы продавцов на услуги Ozon в среднем составили 24,73% цены товара

По итогам первых семи месяцев сумма платежей предпринимателей, которые торгуют на Ozon, за все услуги маркетплейса в среднем составила 24,73% от цены проданного товара. Менее 15% заплатили 25 тысяч продавцов, сообщил представитель площадки.

В итоговую долю включены обязательный платёж за представление товаров на витрине, а также логистика, продвижение и прочие опции. Средние расходы на логистику внутри общей доли составили 7,5% от продажной цены, однако дополнительными услугами пользуются не все: некоторые продавцы сами занимаются доставкой и продвижением, в том числе через социальные сети.

Если считать только обязательную комиссию за продажу, её средний размер составляет 1,54%. Ozon утверждает, что шесть из десяти продавцов заплатили комиссию не более 1,3%, а примерно у 20 тысяч из 700 тысяч предпринимателей она достигала 9% или была чуть выше. Разницу компания связывает с категорией товара, интенсивностью специальных акций и сезонностью.

Кроме того, Ozon расширяет логистические возможности. 4 сентября компания заявила о планах привлечь сторонних операторов 3PL в 29 городах России. Их сортировочные центры будут принимать и обрабатывать товары, передавать их курьерам и заниматься возвратами; тарифы для продавцов не изменятся. 1 сентября Ozon также предложил размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане для доставки заказов клиентам в России, Казахстане и Киргизии, а до 30 сентября отдельная плата за перевозку таких поставок взиматься не будет.