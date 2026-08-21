Прогноз S&P Global: европейские НПЗ потеряют 20% мощностей к 2035 году

Аналитики S&P Global Energy ожидают, что к 2035 году перерабатывающие мощности Европы сократятся на 20% — до 9 млн баррелей в сутки. Прогноз также предусматривает снижение мощностей НПЗ в США на 7%, до 16,7 млн баррелей.

Тенденция уже заметна: в 2025 году Европа лишилась предприятий на 0,5 млн баррелей в сутки, а в Великобритании закрылись два из шести заводов. Инвесторы не спешат вкладывать средства в такие проекты из-за экологической повестки и сомнительной окупаемости.

На этом фоне в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке вводятся в строй новые высокотехнологичные НПЗ, способные перерабатывать большие объемы с низкой себестоимостью. По словам Дэниела Эванса из S&P Global, конфликт на Ближнем Востоке не изменил отраслевой вектор: рыночные факторы оказались сильнее политических призывов.