Прогноз: до 250 торговых центров в России могут закрыться к концу 2027 года

К концу 2027 года в России могут полностью прекратить работу от 150 до 250 торговых центров. Ещё 500–700 объектов, по прогнозам экспертов, опрошенных «Известиями», сменят профиль работы.

В зоне риска крупные региональные моллы старше 10 лет с магазинами одежды, обуви и электроники. Их доходность составляет 6–7% годовых против 10–12% у компактных районных центров. Причины — уход покупателей в онлайн и устаревшие форматы.

Глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказал, что посещаемость ТЦ в первые шесть с половиной месяцев 2026 года примерно на 27% ниже уровня 2019-го. Показатель немного снизился и по сравнению с 2025-м. В структуре арендаторов сокращается доля одежды и обуви, но растёт доля ресторанов, кафе и услуг.

Владельцам проблемных объектов приходится выбирать между реконцепцией и сносом ради более прибыльного проекта. Издержки на аренду и содержание магазины частично закладывают в цены, однако сильно повышать их не дают маркетплейсы. По данным «ДП», средний размер нового ТЦ в 2025 году составил 12,8 тыс. м² против 34,5 тыс. м² в 2015-м, а средняя вакансия в крупнейших торговых центрах Петербурга достигла 11%.