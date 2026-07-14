Экономика

Продажи сидра в России за полгода выросли на 77%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За первые шесть месяцев 2026 года объем продаж сидра в России достиг 20,8 млрд рублей. Это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы «Честный знак».

В количественном выражении продажи выросли на 40,35% — до 56 млн литров. При этом ввод сидра в оборот увеличился на 9% и составил 83 млн литров.

Отечественный сидр показал рост продаж почти на 43%, импортные напитки — на 16%. Поставки из стран, не входящих в ЕАЭС, сократились на 21,5%.

Больше всего сидра на душу населения покупают в Белгородской области — 663,75 литра на тысячу жителей. В топ-5 также вошли Ленинградская, Мурманская, Московская и Архангельская области.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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