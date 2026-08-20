Экономика

Прибыль «Европлана» за полугодие выросла на 129%, до 4,3 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

За первое полугодие 2026 года чистая прибыль «Европлана» по МСФО достигла 4,3 млрд рублей, увеличившись на 129% относительно аналогичного периода прошлого года. Во втором квартале рост ускорился до пяти раз в годовом выражении — компания заработала 2,5 млрд рублей.

Лизинговый портфель на конец июня сократился на 17% с начала года и составил 139,5 млрд рублей. Чистый процентный доход снизился на 32% до 8,1 млрд рублей, а чистый непроцентный доход — на 6% до 7,9 млрд рублей.

По словам гендиректора Ильи Ноготкова, рост прибыли обеспечен улучшением качества портфеля и снижением резервов. Основная задача компании — возобновить рост портфеля с сохранением маржи.

Капитал за полугодие вырос на 11% до 47 млрд рублей, рентабельность капитала достигла 16,2%. «Европлан» сохранил прогноз по чистой прибыли на 2026 год в 7 млрд рублей и планирует направить на дивиденды ту же сумму. За шесть месяцев компания передала в лизинг около 14 тыс. единиц автотранспорта и техники на 49,1 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Новости России

2 часа назад

Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отдыхают тысячи гостей Лаишевского района

таракан с крыльями в квартире

Кулинария

день назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Новости России

2 дня назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

ремонт чайника делонги в Москве

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю партиями: выкладываю слоями с сыром и отправляю в духовку

Технологии

день назад

Samsung выпустит складной смартфон с более широким экраном, чем Galaxy Z Fold 8

Кулинария

9 часов назад

Баклажаны смешиваю с яйцом перед жаркой: простой ужин получается почти без мяса

Кулинария

день назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру

Технологии

день назад

Honor готовит складной смартфон с Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и батареей на 7000 мА·ч
Новости Татарстана
день назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

Кулинария

34 минуты назад

Фарш прилипает к рукам не из-за его качества: что сделать перед лепкой котлет

Новости России

2 часа назад

Баланс аренды и ипотеки: где в России выгоднее покупать, а где снимать – исследование Домклик

Технологии

42 минуты назад

Видеосервис Bilibili выходит на мировой рынок и уже появился в России

Кулинария

час назад

Картофель для пюре больше не режу мелкими кубиками: вот почему он получается водянистым
Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ип...
Новости Татарстана
день назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Технологии

2 часа назад

Samsung Galaxy S26 FE: стали известны почти все характеристики

Технологии

3 часа назад

HONOR Turbo с батареей 8560 мАч появился в России

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов и Собянин 20 августа приедут в Набережные Челны
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
5 дней назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных