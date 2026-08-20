Прибыль «Европлана» за полугодие выросла на 129%, до 4,3 млрд рублей

За первое полугодие 2026 года чистая прибыль «Европлана» по МСФО достигла 4,3 млрд рублей, увеличившись на 129% относительно аналогичного периода прошлого года. Во втором квартале рост ускорился до пяти раз в годовом выражении — компания заработала 2,5 млрд рублей.

Лизинговый портфель на конец июня сократился на 17% с начала года и составил 139,5 млрд рублей. Чистый процентный доход снизился на 32% до 8,1 млрд рублей, а чистый непроцентный доход — на 6% до 7,9 млрд рублей.

По словам гендиректора Ильи Ноготкова, рост прибыли обеспечен улучшением качества портфеля и снижением резервов. Основная задача компании — возобновить рост портфеля с сохранением маржи.

Капитал за полугодие вырос на 11% до 47 млрд рублей, рентабельность капитала достигла 16,2%. «Европлан» сохранил прогноз по чистой прибыли на 2026 год в 7 млрд рублей и планирует направить на дивиденды ту же сумму. За шесть месяцев компания передала в лизинг около 14 тыс. единиц автотранспорта и техники на 49,1 млрд рублей.