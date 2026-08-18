Прямые инвестиции России в Грузию выросли на 39,5% до $109,5 млн

Как передает ТАСС со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии, объем прямых инвестиций из России в экономику страны в 2025 году достиг $109,5 млн, что на 39,5% больше показателя 2024 года.

В марте 2026 года ведомство обнародовало предварительные данные, согласно которым российские инвестиции оценивались в $69,6 млн, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. После уточнения капитала, реинвестиций и кредитов некоторых предприятий служба существенно скорректировала цифры в сторону повышения.

Общий объем иностранных инвестиций в Грузию по пересмотренным данным составил $1,9 млрд — на 12,5% выше мартовской оценки. Доля России в этом объеме — 5,8%. По сравнению с 2024 годом ($78,5 млн) вложения из РФ выросли до $109,5 млн, что стало вторым результатом с 2019 года: больше было зафиксировано только в 2023 году, когда поступило $131,2 млн.

Лидером среди инвесторов стало Соединенное Королевство ($426,6 млн), далее следуют Азербайджан ($214,4 млн), Турция ($202,4 млн), Мальта ($148,3 млн), Израиль ($145,1 млн), Нидерланды ($136,8 млн), США ($131,3 млн). Россия по итогам 2025 года заняла восьмое место.