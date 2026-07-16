Правительство обсудит поправки в Налоговый кодекс для стабилизации топливного рынка
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Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект поправок к Налоговому кодексу, направленных на стабилизацию цен на топливо. Документ вносит изменения в статьи 251 и 270 части второй НК. Ситуация на рынке осложнилась из-за сезонного роста потребления и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. В ряде регионов введены ограничения на продажу топлива на АЗС, а биржевые цены на летнее дизельное топливо и бензин остаются высокими. Росстат фиксирует ускорение роста потребительских цен на бензин.
Вице-премьер Александр Новак на совещании 8 июля назвал ситуацию непростой. Для стабилизации уже приняты меры: загрузка НПЗ увеличена до максимума, сокращены сроки ремонтов, на рынок направлены накопленные запасы. Нефтяники активнее заключают прямые договоры с частными АЗС, утверждены сезонные графики поставок для аграриев. С июля Россия начинает импорт топлива, для чего РЖД предоставит скидки.
Ранее правительство ввело эмбарго на экспорт бензина до конца июля, а с 8 июля — запрет на вывоз дизтоплива до конца месяца. До 30 ноября действует запрет на экспорт авиакеросина. На бирже ограничен шаг роста цен на нефтепродукты, снижены нормативы обязательных продаж: по бензину — с 15% до 10%, по дизтопливу — с 16% до 10%. Система доработана, чтобы топливо напрямую попадало к конечным потребителям, минуя перекупщиков.
Кроме того, уже приняты поправки в НК, стимулирующие обеспечение внутреннего рынка. Они вводят механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного смешением прямогонного бензина с другими компонентами. Такое смешение приравнивается к производству. Налогоплательщики со свидетельством о переработке нефтяного сырья получат вычет акциза на прямогонный бензин, использованный для производства автобензина. Также донастроен демпфирующий механизм для организаций, продающих импортный бензин на внутреннем рынке.
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