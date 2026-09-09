Экономика

Поставки СПГ «Новатэка» во Вьетнам могут стартовать в 2027 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Сжиженный газ «Новатэка» может начать поступать во Вьетнам в 2027 году: переговоры о таком сотрудничестве находятся в продвинутой стадии.

Об этом журналистам сообщил глава компании Леонид Михельсон, передает ТАСС. Он уточнил, что нынешние переговоры идут в очень хорошо продвинутой фазе, а в дополнение к ним ведутся более масштабные обсуждения.

Ранее Михельсон говорил ТАСС, что для старта рассматривается объем в 1 млн тонн СПГ.

По его словам, Вьетнам входит в число мировых лидеров по росту ВВП, потребление электроэнергии в стране увеличивается. Там планируется ввести 22–24 ГВт генерации, в основном на газе.

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