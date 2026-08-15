Экономика

Помидоры в России подешевели до 186 рублей за килограмм

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Средняя розничная цена помидоров в России в июле опустилась до 186,19 рубля за килограмм. Это первое падение ниже 200 рублей почти за год — в последний раз такой уровень наблюдался в сентябре 2025 года, когда помидоры стоили 170,1 рубля.

Месяцем ранее, в июне, томаты продавались в среднем по 217,51 рубля за килограмм. Такие данные приводит Росстат.

Самой низкой цена оказалась в Чеченской Республике — 91,7 рубля за килограмм. Чуть дороже помидоры стоили в Дагестане (99,5 рубля) и Кабардино-Балкарии (110,1 рубля).

В июле заметно упала цена и на огурцы: они подешевели более чем на 14%. Причину снижения цен специалисты связывают с сезонным фактором и появлением на прилавках свежего урожая.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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