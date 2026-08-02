Экономика

«Полекс» продан инвесткомпании за 2 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Стоимость сделки по продаже производителя пищевой упаковки «Полекс» оценивается в 2 млрд рублей. Новым владельцем стала инвесткомпания, связанная с Михаилом Беккером (экс-менеджер А1) и Ваганом Храняном (ранее работал в Goldman Sachs и USM).

Прежний собственник — Сергей Черников, бывший акционер Башкирской содовой компании, — вышел из капитала. Аналитики характеризуют рост рынка пищевой упаковки как скромный, но стабильный.

Эксперты отмечают сохранение высокого интереса инвесторов к упаковочному рынку. Пищевая упаковка остаётся одним из самых устойчивых сегментов, а профильное для «Полекса» направление — упаковка для йогуртов — продолжает расти.

В то же время рынок переработки полимеров находится в стагнации. Поэтому вложения в мощности по производству готовой полимерной продукции считаются приобретениями на перспективу.

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