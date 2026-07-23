Пиролизный завод за 1 млрд рублей заработал в Азнакаевском районе

В Азнакаевском районе начал работу крупнейший в России пиролизный завод. Общий объём вложений в предприятие на текущий момент достиг около 1 млрд рублей. Завод предназначен для переработки отходов методом пиролиза, что позволяет получать вторичные ресурсы. Открытие объекта стало значимым событием для региона, так как подобные мощности в стране ранее отсутствовали. Инвестиции в проект продолжают поступать, и в перспективе возможно расширение производства.