Экономика

Первый импорт нефти из Казахстана в Грузию: 5,5 тыс. тонн за $3,2 млн

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Грузия в июле впервые в истории закупила нефть у Казахстана. Объем поставки составил 5,5 тыс. тонн, стоимость — $3,2 млн, что эквивалентно примерно 272 млн рублей, следует из данных Национальной службы статистики Грузии.

В том же месяце из России в Грузию поставили 87,4 тыс. тонн нефти на $36,4 млн (около 3,1 млрд рублей). Однако в начале августа грузинская компания Black Sea Petroleum заявила об отказе перерабатывать российское сырье, чтобы избежать западных санкций.

Параллельно Казахстан анонсировал усиление антитеррористической защиты нефтегазовых объектов в своем секторе Каспия. По данным Минэнерго, там разместят силы морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Кроме того, Астана подтвердила, что не поставляет нефть в Германию по трубопроводу «Дружба». Транзит остановлен из-за технических ограничений инфраструктурного характера.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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