Экономика

Перевозка нефти из Балтики подорожала на 5,2–10,8%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

За период с 10 по 14 августа ставки на транспортировку российской нефти из балтийских портов на судах Aframax выросли на 5,2–10,8% по сравнению с предыдущей неделей. Причиной стал повышенный спрос на танкерный тоннаж из-за переориентации экспортных потоков с Черного моря на Балтику.

Доставка сырья в Индию подорожала до $15,2–15,9 за баррель, в Северный Китай — до $17,6. В Новороссийске ставки увеличились сильнее: до турецких портов — на 17,1% (до $12,3), до Западной Индии — на 43,5% (до $22,3), до Северного Китая — на 22,7% (до $24,7).

Участники отрасли отмечают, что судоходные риски в Азово-Черноморском регионе остаются высокими, хотя число атак снизилось. Некоторые греческие перевозчики пытались искусственно завышать цены, запрашивая до $21 млн за рейс на запад Индии, однако реальных сделок по таким ценам не было.

На дальневосточном терминале Козьмино ставки в Северный и Южный Китай сохранились на уровне $3 и $3,5 за баррель соответственно. По оценке аналитиков, общий рост фрахта не станет критичным для российских поставщиков, так как его компенсируют высокие мировые цены на нефть.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Новости России

день назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

обработка от крыс

Не у нас

день назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Новости России

2 дня назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

прайс на кровельные работы в Москве

Не у нас

22 часа назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Кулинария

19 часов назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Не у нас

день назад

Российские операторы стали открывать зарубежные сервисы без VPN

Кулинария

21 час назад

Кабачки больше не жарю партиями: выкладываю слоями с сыром и отправляю в духовку

Кулинария

день назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут
Новости Татарстана
23 часа назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

Не у нас

9 минут назад

Ледник-скороход: почему Бёрд в Антарктиде идет со скоростью 800 м в год

Интересное в Казани

день назад

«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, как казанский театр готовится к новому сезону с расширенной труппой и свежими идеями

Не у нас

10 минут назад

Илон Маск раскрыл, когда Starship поймают и повторно запустят в космос

Не у нас

13 минут назад

9-классники получили шанс на бесплатное обучение после провала на ОГЭ
Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ип...
Новости Татарстана
день назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Не у нас

14 минут назад

В Египте осенью недельный отдых на двоих стоит от 107 тыс. рублей

Кулинария

14 минут назад

Яблоки смешиваю с творогом и яйцом: запеканка получается сочной даже без муки

Не у нас

16 минут назад

Forbes: обнаружение внеземной жизни изменит науку и систему безопасности
МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьб...
Новости России
6 дней назад

МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьбе со стереотипами