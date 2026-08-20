Перевозка нефти из Балтики подорожала на 5,2–10,8%
За период с 10 по 14 августа ставки на транспортировку российской нефти из балтийских портов на судах Aframax выросли на 5,2–10,8% по сравнению с предыдущей неделей. Причиной стал повышенный спрос на танкерный тоннаж из-за переориентации экспортных потоков с Черного моря на Балтику.
Доставка сырья в Индию подорожала до $15,2–15,9 за баррель, в Северный Китай — до $17,6. В Новороссийске ставки увеличились сильнее: до турецких портов — на 17,1% (до $12,3), до Западной Индии — на 43,5% (до $22,3), до Северного Китая — на 22,7% (до $24,7).
Участники отрасли отмечают, что судоходные риски в Азово-Черноморском регионе остаются высокими, хотя число атак снизилось. Некоторые греческие перевозчики пытались искусственно завышать цены, запрашивая до $21 млн за рейс на запад Индии, однако реальных сделок по таким ценам не было.
На дальневосточном терминале Козьмино ставки в Северный и Южный Китай сохранились на уровне $3 и $3,5 за баррель соответственно. По оценке аналитиков, общий рост фрахта не станет критичным для российских поставщиков, так как его компенсируют высокие мировые цены на нефть.
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