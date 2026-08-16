Пенсия при стаже 42 года и медианной зарплате может превысить 30 тыс. рублей

Россияне со стажем 42 года и медианной зарплатой по стране могут получать пенсию в диапазоне от 29 079,68 до 30 534,72 рубля. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Расчет сделан при формировании 2,961–3,182 ИПК с учетом стоимости одного ИПК и фиксированной выплаты, актуальных для 2026 года. При стаже 25 лет пенсия составит от 21 188,85 до 22 054,95 рубля, при 30 годах — от 23 509,68 до 24 549 рублей, при 33 годах — от 24 902,18 до 26 045,43 рубля.

Для 35 лет расчетный размер — от 25 830,51 до 27 043,05 рубля, для 37 лет — от 26 758,85 до 28 040,67 рубля, для 42 лет — от 29 079,68 до 30 534,72 рубля.

Балынин также отметил, что за последние пять лет медианная зарплата выросла на 85% — с 35 370 до 65 307 рублей. По его предположению, по итогам 2026 года она составит 73,5–79 тыс. рублей, а работнику будет сформировано 2,961–3,182 ИПК.