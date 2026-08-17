PDVSA восстановила 350 тыс. б/с мощностей НПЗ и отказалась от импорта бензина

Государственная нефтекомпания PDVSA возобновила работу НПЗ мощностью 350 тыс. баррелей в сутки, что позволило Венесуэле отказаться от импорта бензина. В 2025-м и в первые месяцы 2026-го страна не закупала топливо за рубежом, а внутренние потребности в бензине и дизельном горючем закрыты полностью, заявил руководитель корпорации Гектор Обрегон.

Обрегон связал оживление заводов с инвестициями в ремонт и модернизацию, которые PDVSA ведет с прошлого года. По его словам, выход на самообеспечение топливом стал важным шагом к независимости от внешних поставок.

Одновременно выросла и добыча нефти: сейчас она достигает 1,23 млн баррелей ежесуточно. В распоряжении PDVSA находятся шесть НПЗ, чья суммарная паспортная мощность — около 1,3 млн баррелей в день.

Самые крупные мощности сосредоточены в комплексе Paraguaná: установки Amuay (645 тыс. б/с), Cardón (310 тыс. б/с) и Bajo Grande (16 тыс. б/с). Также работают заводы Puerto la Cruz (187 тыс. б/с), El Palito (140 тыс. б/с) и установка San Roque (5,8 тыс. б/с).