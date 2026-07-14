Пассажиропоток «Аэрофлота» в июне упал на 4%

Группа «Аэрофлот» (включает «Россию» и «Победу») в июне перевезла 5,1 млн человек — на 4% меньше, чем год назад. Снижение в компании объяснили временными ограничениями на полёты и изменением структуры перевозок.

Из-за сбоев в работе аэропортов, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, авиакомпания перебросила провозные ёмкости с коротких маршрутов (например, Москва — Санкт-Петербург) на дальние линии. Это позволило сохранить пассажирооборот на сопоставимом уровне при меньшем числе пассажиров.

Падение произошло за счёт внутренних рейсов: здесь перевозки сократились на 9% (до 3,8 млн человек). На международных направлениях, напротив, рост составил 14% (1,3 млн пассажиров). Занятость кресел в целом по группе достигла 90,6%.

Количество рейсов в июне уменьшилось на 4% (до 33 600), но налёт часов вырос на 3% (до 100 800 часов). За первое полугодие группа перевезла 26 млн пассажиров — на 0,3% больше, чем год назад.