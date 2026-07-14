Экономика

Пассажиропоток «Аэрофлота» в июне упал на 4%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Группа «Аэрофлот» (включает «Россию» и «Победу») в июне перевезла 5,1 млн человек — на 4% меньше, чем год назад. Снижение в компании объяснили временными ограничениями на полёты и изменением структуры перевозок.

Из-за сбоев в работе аэропортов, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, авиакомпания перебросила провозные ёмкости с коротких маршрутов (например, Москва — Санкт-Петербург) на дальние линии. Это позволило сохранить пассажирооборот на сопоставимом уровне при меньшем числе пассажиров.

Падение произошло за счёт внутренних рейсов: здесь перевозки сократились на 9% (до 3,8 млн человек). На международных направлениях, напротив, рост составил 14% (1,3 млн пассажиров). Занятость кресел в целом по группе достигла 90,6%.

Количество рейсов в июне уменьшилось на 4% (до 33 600), но налёт часов вырос на 3% (до 100 800 часов). За первое полугодие группа перевезла 26 млн пассажиров — на 0,3% больше, чем год назад.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

Гид по Казани

15 часов назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

генератор холодного тумана от тараканов

Гороскопы

20 часов назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Новости России

день назад

«Ветеран труда» дает важные льготы в 2026 году: как оформить звание без ошибок и отказов

ремонт кондиционеров автомобилей в Санкт-Петербурге

Новости России

8 часов назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

Наука

день назад

Ученые НГТУ создали гель для хранения ценных бактерий без заморозки

Кулинария

день назад

Турецкий суп с вермишелью начинается с тертых помидоров: простой рецепт удивляет свежим ароматом

Важное в РТ

день назад

Татарстан завалило крупным градом в разгар июля
Новости Татарстана
час назад

Жилинспекция Татарстана объяснила причины ржавой воды из крана

Жилинспекция Татарстана объяснила причины появл...

Технологии

час назад

Утечка раскрыла возможности ИИ-помощника Honor YOYO Next

Интересное в Казани

день назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

Технологии

2 часа назад

Momentum Technologies представила переносное укрытие Lifepod

Технологии

3 часа назад

Эксперт предупредил о рисках подключения к Wi-Fi в отелях
Почему в современных смартфонах несъемные аккум...
Технологии
час назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Новости Казани

3 часа назад

Казанцев просят не скупать бензин впрок из-за ажиотажа на АЗС

Технологии

3 часа назад

Samsung осталась лидером рынка смартфонов, несмотря на падение поставок на 11%

Польза

4 часа назад

Жёлтый пластик снова станет белым: 5 капель на ватный диск возвращают окнам свежий вид
В Татарстане обустроили 225 мест для отдыха в лесу
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане обустроили 225 мест для отдыха в лесу